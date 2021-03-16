Александр Пономарев придерживается поста более 20 лет подряд

С 15 марта начался Великий пост. Придерживается поста более 20 лет подряд певец Александр Пономарев. Что для народного артиста означает предпасхальный период – далее в материале.

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По мнению Александра Пономарева, главное в посте – очищение духовное.

"Пост – это точно не диета, хотя пост полезен и для души, и для тела. Это точно, потому что святые старцы говорили, что если ты что-то отнимаешь у тела, то добавляешь своей душе", – говорит певец.

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Александр говорит, что когда он поститься, ему на душе становится лучше, а это первое и самое главное.

"Поэтому поститесь, если есть такая возможность и желание, любите друг друга и не ешьте друг друга", – советует певец.

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