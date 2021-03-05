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Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"

5 марта, 17:35

Инна Петрова

Но Андрей Данилко сразу увидел певца в костюме Льва

Александр Пономарев стал первой звездой, которую угадали на шоу "Маска". Певец несколько недель скрывался в образе Льва, но Андрей Данилко сразу понял, кто за этой маской.

Пономарев признается, ему очень трудно было скрыть свой привычный тембр и найти новую манеру исполнения.

"Я экспериментировал по-разному. И чтобы я не делал – только начинаю немного громче петь... Я люблю разные музыкальные эксперименты. Мне самому было интересно, смогу ли я различными студийными методами побороться чтобы голос был неузнаваем. Получилось не очень", – делится Александр в программе "Зірковий шлях".

Александр Пономарев на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Голос, движения и даже манера держать микрофон – все это сразу могло выдать Народного артиста Украины Александра Пономарева. Собственно, по этому его и узнал один из детективов – певец Дзидзьо.

"Миша Хома, ну Дзидзьо... Я просто когда-то был членом жюри на Черноморских играх, а он был конкурсантом. То он обычно следил. Ну, если он узнает как я держу микрофон. Мне трудно, конечно, когда такие придирчивые взгляды, маскироваться перед жюри", – рассказал Пономарев.

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Тем более, что все это время певцы работали вместе! Александр Пономарев вместе с Михаилом Фомой, ALEKSEEV и Артемом Пивоваровым создали совместный трек "Чому", премьера которого состоялась 1 марта.

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"Мне были такие перекрестные допросы телефонные. Позвонили: "Ну, Саня, как ты там в маске?". Я просто стараюсь по жизни не врать. Слава Богу, что я имел с ними какие-то общие проекты, чтобы я мог перевести тему. Говорю: "Что ты мне дуришь голову, какая маска, давай о нашем деле". И так пытался переходить, и у меня получалось это", – поделился секретом певец.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта.

Как работает выставка и где искать экспонаты "Маски" в ЦУМе:

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел шестой эфир шоу "Маска".

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