ALEKSEEV опубликовал фото с солисткой "ВИА Гра" после слухов о расставании

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который недавно записал колядку вместе с другими украинскими звездами, опубликовал в Instagram новые романтичные фото со своей девушкой солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Некоторое время в Сети говорили о расставании пары, так как в Instagram не появлялось совместных фото. Исполнители решили опровергнуть все слухи и у себя в соцсетях поделились общим снимком.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

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Поклонники обрадовались новому совместному фото пары. "Очень красивая пара", "Наконец-то у тебя появилась новая фотография с Ульяной", "Глаз не отвести от вас", – написали в Сети.

Напомним, что Ульяна Синецкая и Никита Алексеев подтвердили свои отношения в ноябре 2019 года. До этого пара никак не комментировала слухи.

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