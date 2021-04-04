Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

Полуфинал грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина" был фантастическим. Одного из первых звездные детективы рассекретили таинственного гостя – Мохито. Только по одному выступлению и одной серии подсказок Оле Поляковой удалось узнать, кто скрывался в этом костюме.

В эфире самого популярного в Украине и всем мире шоу веселый участник рассказал, что живет на две страны, однако ни одна из них не является его родиной:

"Еще недавно я работал по образованию и учил студентов кулинарному делу. А теперь я открываю новые горизонты для себя и немного нервничаю, ведь буду петь в самом престижном шоу страны!".

Мохито на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Эти подсказки сразу же натолкнули NK | Настю Каменских на версию, что в этом образе скрывается телекулинар Эктор Хименес-Браво. Ее поддержал DZIDZIO.

Но после исполнения участником песни "Я і Сара" Каменских усомнилась в своей версии, ведь когда герой пел, совсем не было слышно характерного для Эктора акцента. А вот Оля Полякова убеждена: это ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов.

"Смотрю на рост нашего Мохито и думаю, что там Леша Суханов! Он готовит у себя в Инстаграм. И я его 100 раз видела в ресторанах. Когда он говорит, я слышу это неповторимое украинское произношение. Потому что к своему стыду я, украинка, не знаю так украинский язык, как выучил его россиян по рождению Алексей Суханов", – отметила Оля Полякова.

Ведущий Алексей Суханов / Фото: телеканал "Украина"

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В итоге под этой маской действительно скрывался любимый ведущий миллионов украинцев Алексей Суханов, которого зрители канала "Украина" привыкли видеть достаточно серьезным. А в гипершоу "Маска" он предстал в совершенно непривычном для себя образе.

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"Посмотрите на меня – в 46 лет я впервые так оделся. Костюм действительно крайне тяжелый, я весь вспотел. Но самым сложным было попасть в ноты. Я много репетировал и еще раз убедился, что вокал – это очень тяжелый труд. Спасибо нашим зрителям, потому что без вас мы никто", – сказал Алексей Суханов и признался, не расстроился ли, что его так быстро отгадали.

Алексей Суханов на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. 13383375 зрителей (охват за 10 выпусков, аудитория 4+, вся Украина), 23,64% доля выпуска 27.03.21 по аудитории 18+ (города 50 тыс +), 8,75% рейтинг выпуска 27.03.21 по аудитории 18+ (города 50 тыс +), 30,98% доля в момент снятия Маски выпуска 27.03.21 по аудитории 18+ (города 50 тыс +).

Смотрите Гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

** Данные по аудитории 18+ (города 50 тыс. +). Выпуск за 03.04.21.

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