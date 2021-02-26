Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева: Еле разговаривает

Уже не первый год в Сети говорят о самочувствии певца Бориса Моисеева после перенесенного инсульта. Редкие новости, которые появляются не радуют поклонников. Приближенные к артисту люди говорят, что состояние артиста тяжелое. О том, что Моисеев плохо себя чувствует, подтвердила и его подруга, певица Алена Апина в интервью для программы "Судьба человека".

По словам певицы, Борис, перенесший инсульт, болеет и чувствует себя неважно.

"И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал, но это всегда было весело, задорно, эпатажно. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья"", – сказала Алена.

Алена Апина и Борис Моисеев / Фото: Instagram, instagram.com/neapina Реклама

Певица отметила, что редко сейчас видится с Моисеевым.

"Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий", — рассказала Апина.

Напомним, в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние.