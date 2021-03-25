Алена Мозговая заступилась за супруга, сменившего прическу: Верните себе мозг такое писать

Украинский продюсер Алена Мозговая, об отношениях с которой рассказал Александр Пономарев, встала на защиту своего супруга – Дэвида Аксельрода, переболевшего COVID-19. После болезни у певца стали выпадать волосы, поэтому он решил распрощаться со своей шевелюрой.

Дэвид Аксельрод / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Сменив фото в Facebook, Аксельрод столкнулся с критикой в адрес его нового имиджа. Алена Мозговая решила заступиться за супруга, написав эмоциональный пост в соцсети.

"Не хотела писать о пережитом, но комменты, к примеру, "Верните так, как было", "При всем уважении к таланту, но нет", "Верните волосы" побуждают писать. Хочется призвать тех, кто это пишет: "При всем уважении, но верните себе мозг такое писать, а что делать с волосами, человек как-то разберется сам". Или вы думаете, решение далось легко?" – написала Мозговая.

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Алена Мозговая / Фото: Facebook-страница Елены Мозговой

Алена призналась, что недавно ее мать и Дэвид были госпитализированы в связи со сложным протеканием COVID-19. По ее словам, последствиями болезни для ее супруга были лишний вес, бессонница, слабость и потеря волос.

"Если наши страницы в соцсетях наполнены позитивом, это не значит, что мы в нем купаемся или он сам падает на нас проливным дождем, это означает, что мы, несмотря ни на что, генерируем этот позитив в любой момент, аккумулируем его и даже делимся с вами", – ответила хейтерам Алена.

Напомним, Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне.