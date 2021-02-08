Алена Шоптенко призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы

В студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришла популярная танцовщица Алена Шоптенко. Во время откровенного интервью с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем артистка рассказала о своем участии в гипершоу "Маска" и призналась, что было самым сложным в этом эксперименте.

Алена Шоптенко признается – узнав, что будет под маской Лисицы – не удивилась.

"Когда я узнала, что буду в костюме Лисицы – обрадовалась! Это было приятно, во-первых, потому что это мое альтер-эго, а во-вторых, костюмы делала Леся Патока и она снова создавала для меня именно костюм Лисицы", – поделилась Алена Шоптенко в эфире телеканала "Украина".

Алена Шоптенко на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Однако художница Леся Патока пошла на встречу артистке и вместе они переконструировали костюм так, чтобы он не сковывал движения танцовщицы.

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"Я понимала, что движения – это моя сильная сторона, соответственно, мне должно быть удобно. Нам удалось это, но Леся хотела, чтобы я была на каблуках в стиле Леди Гаги – без пятки. Я попыталась так одеться, однако в маске не могла даже стоять на месте, не то что танцевать. Дело в том, что в маске нет периферического зрения, ты чувствуешь себя как лошадь в узде – теряется баланс. Поэтому позже мы изменили обувь", – рассказала танцовщица.

Лисица на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Сейчас Алена Шоптенко следит за шоу и поддерживает любимого персонажа, которым оказался Дракон, но кто находится под этой маской остается загадкой как для зрителей, так и для самих участников шоу "Маска".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска".