Алена Шоптенко ради участия в "Маске" носила на себе 12-килограммовый костюм

Всю неделю зрители шоу "Маска" на телеканале "Украина" обсуждали Алену Шоптенко и то, как умело она скрывалась за маской Лисы. В шоке был даже звездный детектив Олег Винник, который не ожидал увидеть свою экс-коллегу по танцам на этом проекте.

Самой Шоптенко роль Лисы пришлась по душе, как и пение – раньше она думала, что вокал – не ее сильная сторона. А знаете, что понравится вашему любимому человеку? Приятные и неожиданные эмоции в День Валентина. О том, как их обеспечить – узнайте в нашем спецпроекте к 14-му февраля.

Спеть в шоу "Маска" – это только половина дела. Участнику нужно обуздать сложный костюм и научиться не просто двигаться в нем, но и жить.

Алена Шоптенко на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

"Я очень хотела быть в обуви, как у Леди Гаги. Эти каблуки специфические, без пятки. Они настолько круто подходят к костюму...", – рассказывает Шоптенко о том, как готовился образ Лисы.

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Удержаться на высокой обуви в тяжелом костюме, а еще и танцевать – задача сверхсложная. Поэтому дизайнер шоу "Маска" Леся Патока, которая создавала образ Лисы, предложила Алене сделать обувь более устойчивой, добавив танкетку. Благодаря этому звезда смогла продемонстрировать и свои танцевальные умения.

Лиса на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Но это не все особенности пребывания внутри 12-килограммового костюма Лисы.

"Самая большая сложность – это нехватка воздуха. Понятно, что для того, чтоб конструкция держала форму нужны соответствующие материалы, а это плотность и конечно же вес. Душно в Маске было невероятно! Поэтому рядом все время находились заботливые феи-костюмеры с веерами и всяческими приспособлениями для обдува при первой же возможности", – поделилась также Алена Шоптенко.

Сейчас Шоптенко следит за шоу и поддерживает любимого персонажа, которым оказался Дракон, но кто находится под этой маской остается загадкой как для зрителей, так и для самих участников шоу "Маска".

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Андрей Данилко заявил, что разденется на шоу "Маска" из-за Льва.