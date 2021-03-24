Алина Гросу напророчила себе развод: "Будто чувствовала это"

Певица чувствовала, что в ее жизни произойдут такие перемены

Украинскую певицу Алину Гросу снова выдают замуж. На этот раз это делают ее фанаты. Звезде приписывают роман с российским актером Романом Полянским. В принципе, Алина косвенно уже подтвердила их романтические отношения. Однако сейчас не об этом!

В интервью "Зіркоманії" на телеканале "Украина 24" Гросу призналась, что напророчила себе развод с экс-супругом Александром Комковым.

Все же помнят песню "Голый король", где артистка рассказывает о предательстве? После выхода трека Алина как раз и рассказала о разводе. Оказалось, что Гросу купила эту песню у автора еще задолго до всех печальных событий в личной жизни. К слову, одним песни Алина пишет сама, а некоторые покупает у других авторов.

"Песня "Голый король" ​​была куплена намного раньше, чем вышла. Я будто чувствовала это, поэтому покупала такие песни", – говорит Алина.

Алина Гросу с мужем Александром / Фото: instagram.com/alina_grosu

Сюжет этого трека Алина Гросу называет вещим для себя. Брак певицы с российским бизнесменом Александром Комков рассыпался через полгода после роскошной свадьбы в Италии.

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"Мы начали по-разному думать. Мне было важно, что сейчас, и какие цели на будущее. А для него было важно, что будет в будущем, а сейчас – это такое…Он меня поставил перед фактом, что хочет новой жизни, и я спросила, есть ли у него кто-то. Говорит – познакомился", – вспомнила Гросу.

По словам Алины, самым сложным было во всем признаться семье.

"Мне было стыдно. Я не оправдала надежд каких-то, как мне казалось. Потому что меня воспитывали: одна любовь на всю жизнь", – призналась певица.

Поэтому о неудачном браке певица до сих пор не поговорила с бабушкой. Переживания тех отношений и новой влюбленности легли в основу песен из нового альбома певицы. Он называется лаконично – "Гросу".

Полное интервью Алины Гросу для "Зіркоманії" смотрите ниже:

Напомним, Алина Гросу рассказала, что не так с костюмом Розы на шоу "Маска".