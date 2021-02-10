Алина Гросу о романе с российским актером: "Ответ не очевиден?"

Украинская певица Алина Гросу, которая засыпала Сеть общими фото с российским актером Романом Полянским, прокомментировала их возможный роман.

В Instastories Алина дала неоднозначный ответ на вопрос об отношениях с Романом.

"Вы с Романом пара?" – написала одна из подписчиц Алины.

"Ответ не очевиден?" – отреагировала Гросу. Она также добавила новое черно-белое фото с Полянским.

К слову, фотосессия с любимым человеком – отличная идея для подарка ко Дню всех влюбленных. Узнайте, что еще можно подарить любимому человеку на День святого Валентина.

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Скриншот: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что ранее Алина опубликовала целую серию фото с Романом и в описании объявила о будущей премьере песни "Полотенце". Гросу также добавила, что это будет дуэт.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда они вместе отправились на отдых.