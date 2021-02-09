Алина Гросу показала фото в объятиях известного российского актера

Алина Гросу, которая недавно повторила образ из клипа "Бджілка", подогрела слухи о романе с актером Романом Полянским. У себя в Instagram певица опубликовала романтические фото.

Будут ли Алина и Роман праздновать День святого Валентина вместе, пока неизвестно, а вот для тех, у кого уже есть любимый человек, мы подготовили несколько идей, как отметить 14 февраля.

Певица поделилась кадрами из совместной фотосессии с актером. Но снимки Алина сопроводила подписью о том, что через несколько дней премьера новой песни.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Реклама

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, поклонников больше волнует не новый трек певицы, а ее личная жизнь. В комментариях только и пишут о том, что Гросу и Полянский красивая пара.

"Какая вы красивая пара. Может вы уже наконец-то поженитесь", "Они будут вместе, я знаю", "Жду свадьбы", "Балдею. Ну вы так классно смотритесь вместе", – пишут подписчики в комментариях.

Напомним, что слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда пара вместе отправилась на отдых.

Ранее Алина Гросу рассказала о разводе.