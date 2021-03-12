Алина Гросу рассказала, что не так с костюмом Розы на шоу "Маска"

В седьмом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили Алину Гросу, которая скрывалась в образе Розы. В программе "Зірковий шлях" певица призналась, почему согласилась на участие в проекте, и что не так было с ее костюмом.

"Я была очень приятно удивлена, мне было очень приятно, что мне предложили и почти не думая сказала "да", – призналась Гросу.

Алина Гросу в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Однако, не таким уверенным было ее "да" по поводу костюма. Алина призналась, принятие своей Розы было для нее тяжелым.

"Очень важно было принять лучший для меня образ. Над маской я чуть больше думала, но согласилась, потому что это мой любимый цветок роза. И мне сказали, что она мне очень подходит", – рассказала певица.

Гросу отметила ,что свои шипы она еще не отрастила, но в шоу-бизнесе полезно иметь такое преимущество. ""В нашей профессии иногда нужно иметь жесткий характер. Стержень должен быть. А это шипы", – уверена исполнительница.