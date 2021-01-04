В Сети заговорили о романе Алины Гросу с российским актером. Смотрим совместные фото и видео пары

Поклонники заговорили о новом романе Алины Гросу, которая в прошлом году развелась с мужем.
Поводом для слухов стало то, что отдыхать в Буковель артистка отправилась с российским актером Романом Полянским. На своих страничках в Instagram Роман и Алина делятся совместными фото.
В комментариях подписчики стали писать, что Полянский и Гросу отлично смотрятся вместе.
"Классная пара", " Идеальная пара", " Подходите друг другу", – написали в Сети.
Стоит отметить, что пара часто публикует совместные фото и видео. Также Роман снимался в нескольких клипах Алины.
О личной жизни Романа Полянского можно найти информацию, что он женат на актрисе Дарье Жулай и что у пары есть дочь Марфа, которой девять лет. В Сети же ходят слухи, что актер давно развелся.
Ранее Алина Гросу рассказала, что происходит в ее личной жизни.
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