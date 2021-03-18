Алкоголь с потенциалом: эти звезды имеют собственный бренд вина

Как показывает жизнь, многим селебритис надоедает съемочная площадка или сцена и они внезапно появляются в алконише. Создают собственный бренд, который на волне их славы становится успешным. Иногда даже популярность алкобренда в денежном эквиваленте больше, чем от творчества. Пример удачного начинания – Джордж Клуни, о котором мы писали ранее в подборке креаторов текилы. Потому что этот напиток помог получить Клуни титул наиболее высокооплачиваемого актера в мире. Сегодняшняя наша подборка креаторов вина также не без успешных историй и мирового признания.

Invivo X, SJP

Начнем с Сары Джессики Паркер и ее бренда вина Invivo X, SJP. Актриса сотрудничает с винодельней Invivo & Co в Новой Зеландии и имеет в арсенале два сорта вина: Sauvignon Blanc, которое было дебютным, и French Rosé.

Некоторые поклонники были разочарованы, потому что ожидали от звезды "Космополитен" в жестяной банке. А тут вино! Однако не обошлось и без классического лайфстайла Кэрри Брэдшоу...

Сара Джессика Паркер / Фото: Invivo X, SJP

Дебютное Sauvignon Blanc цвета волны не просто так – лодочки звезды Hamilton аналогичного любимого оттенка (собственного бренда SJP Collection). Да, это был пик вдохновения – что тут скажешь, типичная Кэрри. Кстати, Sauvignon Blanc получило 90 баллов от Wine Spectator.

Актриса активно участвовала в создании бренда, продумывая все до мелочей, даже букву Х вывела сама. И теперь на каждой этикетке подпись Сары – Х с запятой.

Sauvignon Blanc / Фото: Invivo X, SJP

Цена вина, виноград для которого собирают только вечером, такая: Sauvignon Blanc – 610 гривен, а French Rosé – 550 гривен за бутылку.

Snoop Cali Red от Снуп Догга

Снуп Догг не перестает удивлять своих поклонников, но после выпущенной книги рецептов From Crook to Cook ("От жулика до повара") они уже были морально готовы к анонсу в 2020 году дебютного вина – Snoop Cali Red.

Snoop Cali Red и Снуп Догга / Фото: Drinks Trade

В создании красного вина рэпер сотрудничает с австралийским производителем 19 Crimes. Изготавливают напиток из таких сортов винограда Калифорнии: "шираз", "зинфандель" и "мерло". И рекомендуют им запивать мясо или феттуччини. Или употреблять без ничего.

На этикетке, конечно же, Снуп собственной персоной – не хватает разве что привычной для него марихуаны.

Snoop Cali Red / Фото: disgustingmen

Вино Догга дешевле, чем у Джессики Паркер, – 330 гривен.

Avaline от Камерон Диас

Еще одна актриса, которая присоединилась к виноделам, – Камерон Диас, но не одна, а со своей нынешней коллегой Кэтрин Пауэр. Они создали веганское вино без добавок – Avaline. Кстати, недавно мы рассказывали, в чем особенность веганского вина и стоит ли доплачивать за лейбл "веган".

Камерон Диаз и Кетрин Пауер / Фото: Avaline

Как сообщает Bazаar, Камерон Диас уверена, что вино идеальное, чтобы праздновать торжественные события – не только большие, но и малые. А еще Avaline – попытка установить новый стандарт в виноделии. Его создатели хотят показать другим производителям: "прозрачность" этикетки и бутылки – это пример, которому стоит следовать.

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Avaline / Фото: Avaline

В ассортименте бренда есть такие вина: Avaline White – это сухое и "свежее" испанское, а Avaline Rosé – легкое французское с нотками дыни и цедры. Уверены, по меньшей мере половину бутылок уже раскупили поклонники актрисы и супермодели.

Цена за бутылку – 660 гривен.

Maison No. 9 от Post Malone

Post Malone также решил не медлить с созданием линейки алкоголя, как и Снуп Догг, и поведал миру о своем розовом вине – Maison No.9. Название его символизирует преодоление вызовов.

"Розовое – для тех, кто хочет немного пофантазировать", – отмечает Post Malone в Independent. Это с намеком на то, что оно понравится всем, потому что у каждого есть такая склонность. Кайли Дженнер и Джастин Бибер – среди таких, потому что тоже пьют это вино.

Post Malone / Фото: Maison No. 9

А еще Maison No.9 останавливает работу сайтов – в прямом смысле этого слова: за 48 часов удалось продать 50 000 бутылок вина, но в то же время вышла из строя система Vivino – из-за множества посетителей. Пожалуй, это наделали шуму поклонники трека Rockstar.

Вкус вина оправдывает ожидания: свежий, с нотками цитрусовых, ананаса и клубники. Post Malone сравнивает их сочетание с французским десертом.

Maison No. 9 / Фото: Maison No. 9

Вино стоит 600 гривен.

LVE от Джона Ледженда

Еще одно звездное вино с потенциалом от певца, а именно Джона Ледженда. У бренда LVE уже 6 видов напитка. Таким ассортиментом Джон точно удовлетворил самые разнообразные вкусы своих поклонников.

Джона Ледженд / Фото: LVE

Найдете следующее: French Sparkling Rosé, Côtes de Provence Rosé, Chardonnay, Red, Cabernet Sauvignon и Napa Valley Sparkling Brut Blanc de Blancs.

Сотрудничает певец с известными виноградниками Рэймонда в долине Напа. Линейка LVE сочетает в себе элегантность вкуса, иногда его сложность, но вместе с тем и душевность. Как и песни Джона Ледженда.

Côtes de Provence Rosé / Фото: LVE

Прайс умеренный – например, Côtes de Provence Rosé можете приобрести за 700 гривен.

Недавно ми рассказывали о трендовых заведениях Львова, которые следует посетить.