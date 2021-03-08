4 рецепта весенних коктейлей с комбучей для хэлси-тусовщиков

Недавно мы рассказывали, какие целебные свойства трендовой классической комбучи. А сегодня поделимся неожиданными рецептами с чайным грибом, но в алкогольных интерпретациях. И да, он для тех, кто хочет быть "хэлси", но и не может отказаться от вечеринок.
Кстати, о вечеринках: если вы в поисках классных подарков под весеннее настроение для ваших родных, то воспользуйтесь нашим календарем. Потому что в нем десятки идей, которые можно воплотить не только на 8 Марта.
"Розовый джин-комбуча"
Рецепт понравится любителям джина и классического вкуса комбучи без примесей. Но по желанию можете выбрать комбучу с интересным вкусом, например, манго.
Ингредиенты
- 60 мл джина;
- 30 мл ликер "Кампари";
- 15 мл свежего лимонного сока;
- Половина чайной ложки натертого свежего имбиря;
- 150 мл оригинальной комбучи (охлажденной);
- Две дольки лимона для украшения.
Приготовление:
- Добавьте джин, "Кампари", лимонный сок и имбирь в чашу приготовления и смешайте;
- Добавьте комбучу и перемешайте снова;
- Процедите смесь через сито в наполненный льдом стакан;
- Добавьте две дольки лимона для дизайна.
"Цитрусовая маргарита с комбучей"
Понравится тем, кто любит классическую "Маргариту" и выразительный вкус цитрусовых.
Ингредиенты на 2 порции
- 90 мл 100% текилы;
- 60 мл ликера "Куантро";
- 1 апельсин выжатый;
- 2 лайма, сочные;
- 180 мл комбучи;
- Щепотка молотой куркумы (по желанию);
- Листья мяты для дизайна.
Приготовление:
- Все ингредиенты кроме лайма, комбучи и мяты смешайте в посуде со льдом;
- Процедите полученную смесь и заполните ею ¾ бокала;
- Долейте комбучу в стакан и добавьте мяту.
Для украшения: смешайте две чайные ложки порошка чили и 2 ложки соли. Затем проведите по краю стакана лаймом и окуните стакан в смесь соли и чили.
"Комбуча Хайбол"
Этот вариант для тех, кто любит коктейли большого формата в стакане хайбол. И не изменяет классической водке, если речь идет о выборе алкогольного бэкграунда коктейля.
Ингредиенты
- 45 мл классической водки;
- Слайс свежего лайма;
- 2 чайные ложки сиропа;
- 90 мл комбучи со вкусом имбиря.
Приготовления:
- Взболтайте водку, сок лайма и классический сироп в стакане со льдом;
- Перелейте в посуду;
- Сверху добавьте комбучу;
- Украсьте лимоном по желанию.
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