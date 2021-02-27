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Алла Пугачева показала новую прическу и процитировала Тину Кароль (фото)

27 февраля, 12:30

Инна Петрова

Неужели артистка слушает песни украинской звезды?

Алла Пугачева, которая недавно отписалась от Филиппа Киркорова в Instagram, решила освежиться и сделать новую прическу. Примадонна похвасталась удлиненным каре в своем Instagram-акаунте. Но самое удивительное, что в посте она процитировала Тину Кароль.

На свежей фотографии Алла Борисовна запечатлена рядом с Мариной Юдашкиной. На артистке черная блуза с открытыми плечами и брюки в тонкую полоску. Образ певица дополнила широким ремнем с крупной пряжкой.

Марина Юдашкина и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти "своих" и успокоиться", – написала Пугачева.

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Стоит отметить, что Алла выглядит очень молодо в таком образе. "Какая же вы красавица", "Алла Борисовна, выглядите великолепно! ", "Слова из песни нашей Тины", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль выпустила мини-фильм "Найти своих" на три русскоязычные песни из нового альбома.

Кстати, ранее поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном.

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