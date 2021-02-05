Аллергия из-за дезинфекторов для рук: как себя обезопасить

В Украине участились случаи аллергии из-за использования дезинфекторов для рук и моющих средств. Все потому, что они содержат хлор, фосфаты и другие опасные вещества, говорят врачи. Средства с этими опасными химическими соединениями мы используем ежедневно, принимая ванну, моя посуду. Почему количество людей с аллергическими реакциями растет, рассказала "Сегодня" дерматолог Ольга Лукина.

Сюжет Дарьи Труновой, Руслана Альмухамедова и Василия Величко Видео: Сегодня

Кто чаще всего обращается к дерматологам

С различными проявлениями аллергии к дерматологам обращается минимум два человека ежедневно. В основном женщины, ведь именно они больше контактируют с моющими средствами дома. Как следствие – сыпь и раздражение. Но еще хуже то, что вредные вещества могут накапливаться в организме годами и поражать внутренние органы.

"Хлор – как раз тот фактор, который сильно вызывает поражение кожи. И хлор, и фтор, попадая в организм, вызывают токсические поражения головного мозга, печени, нервной системы", – говорит дерматолог Ольга Лукина.

Провоцировать аллергии могут еще и дезинфекторы, которыми из-за пандемии мы пользуемся ежедневно.

Все это приведет к тому, что уже через 20 лет каждый пятый на планете будет аллергиком.

Как уменьшить риск возникновения аллергии

Чтобы уменьшить риск возникновения аллергий, специалисты советуют переходить на менее вредные моющие средства. Для этого надо выбрать продукты без хлора, фосфатов и ароматизаторов. Таких в магазинах не более 10 процентов и стоят они немного дороже обычных.

Чтобы сэкономить на моющих средствах, можно использовать органические продукты. Например, горчица вместо моющих средств для посуды.

Чем фосфаты опасны для природы и людей / Фото: Pexels

Так будет лучше и для здоровья, и для природы. Потому фосфаты, содержащиеся в порошках, приводят к цветению рек. Фосфаты запрещены в Германии, Бельгии, Нидерландах и Австрии уже давно. В Украине нет.

Эколог Марьяна Гинзула говорит, что большинство водоемов цветут, а это источник питьевой воды. В такой воде опасно даже купаться.

В свою очередь Минэкологии только через 2 года начнет ограничивать использование фосфатов в моющих средствах. До этого вся ответственность за выброс фосфатов в реках лежит на нас.

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