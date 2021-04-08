alyona alyona кардинально сменила имидж и представила новый альбом Galas

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая позировала обнаженной, прикрывшись флагом Украины, кардинально сменила имидж – девушка перекрасила волосы в фиолетовый цвет. Но это не главный сюрприз от артистки своим поклонникам – alyona alyona презентовала свой новый альбом Galas.

В него вошло 15 композиций, из которых 11 – фиты с артистами из Мексики, Австралии, Канады, Аргентины и других стран, а также – с украинским мультиартистом MONATIK!

"Сегодня я презентую новую себя и начинаю новый этап своего творчества, что отобразится как на внутреннем, так и на внешнем образе. Вместе с командой мы хотим обновить свою историю. Мы запускаем Galas", – говорит артистка в Instastories.

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alyona alyona Видео: facebook.com/alyona.alyona.official

Сегодня, 8 апреля, рэп-исполнительница также презентовала клип на трек "Читаю реп". Эта композиция рассказывает об украинцах, которые уехали из родной страны в поисках лучшей жизни.

Отметим, что в рамках PR-кампании нового альбома артистка пародировала своих коллег. Так, alyona alyona скопировала фото Нади Дорофеевой, а также знаменитых американских певиц Бейонсе и Майли Сайрус.