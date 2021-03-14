alyona alyona призналась, что ездила отдыхать с мужчиной, у которого есть девушка

alyona alyona, которая в новом клипе призвала не бояться показывать себя без фотошопа, недавно призналась, что влюбилась. О своем новом избраннике рэперша не рассказала, лишь загадочно подчеркнув, что счастлива и любима.

А вот о друзьях alyona alyona рассказывает охотно. В интервью с Катей Осадчей, опубликованном в YouTube, исполнительница призналась, с кем поддерживает наиболее близкие отношения.

Рэперка alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Ну прежде всего мы очень тесно общаемся с Димой Монатиком, с Алиной Паш, с MamaRika, Джамалой. В кулуарах очень тепло общаемся со всеми, наверное. Каждый подойдет, что-то скажет", – говорит Алена.

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Есть у нее и близкий друг, с которым она даже ездила отдыхать за границу. Правда, у этого молодого человека есть девушка. Но она не против, что ее бойфренд проводит время со звездой.

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"У меня был очень насыщенный период – и зима, и лето, и карантин, поэтому мы не так часто виделись. А тут у него выпала отпуск и у меня, я предложила поехать, вот и поехали. Он и путевку нашел и помог все организовать . У него есть девушка, она нормально отнеслась, потому что она знает, что мы уже 13 лет дружим. Это нормально. Я могу приехать к ним ночевать, или он ко мне ", – рассказала alyona alyona.

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