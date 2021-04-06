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alyona alyona снова разделась и спародировала Майли Сайрус: У неё по сравнению с твоими – овощи!

6 апреля, 18:42

Дарина Алексеева

Рэперша продолжает свой пародийный фотопроект

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно повторила образ Бейонсе и разделась как певица Надя Дорофеева, теперь взялась за Майли Сайрус. Рэперша сделала практически идентичное фото, как у американской певицы, и прикрыла оголенную грудь грейпфрутами.

На фото, опубликованном в Instagram alyona alyona позирует в одних джинсах на розовом фоне. Артистка держит в руках разрезанные грейпфруты. Только в отличие от фото Майли, у рэперши неочищенные грейпфруты.

alyona alyona пародирует Майли Сайрус / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В комментариях подписчики и коллеги звезды разошлись вовсю. Свою лепту внес даже украинский актер и ведущий Андрей Бедняков.

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"Да у неё по сравнению с твоими – ОВОЩИ!", – написал Бедняков.

Скриншот Instagram

От фоловеров артистки не скрылось и то, что на снимке не видно ее пупка:

Скриншот Instagram

Фоловеры признали, что фото alyona alyona лучше, чем оригинальное Майли Сайрус:

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Раньше сообщалось, что alyona alyona заразилась коронавирусом.

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пародия певица Майли Сайрус alyona alyona

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