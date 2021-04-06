alyona alyona снова разделась и спародировала Майли Сайрус: У неё по сравнению с твоими – овощи!

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно повторила образ Бейонсе и разделась как певица Надя Дорофеева, теперь взялась за Майли Сайрус. Рэперша сделала практически идентичное фото, как у американской певицы, и прикрыла оголенную грудь грейпфрутами.
На фото, опубликованном в Instagram alyona alyona позирует в одних джинсах на розовом фоне. Артистка держит в руках разрезанные грейпфруты. Только в отличие от фото Майли, у рэперши неочищенные грейпфруты.
alyona alyona пародирует Майли Сайрус / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official
В комментариях подписчики и коллеги звезды разошлись вовсю. Свою лепту внес даже украинский актер и ведущий Андрей Бедняков.
"Да у неё по сравнению с твоими – ОВОЩИ!", – написал Бедняков.
От фоловеров артистки не скрылось и то, что на снимке не видно ее пупка:
- "Пупок вышел из чата"
- "Где твой пупок?"
Фоловеры признали, что фото alyona alyona лучше, чем оригинальное Майли Сайрус:
- "Майли на фоне, что-то вообще потерялась"
- "Ваша фото лучше в 100 раз"
- "Копия оказалась лучше оригинала"
- "Чувство юмора и интеллект, Алена рулит"
Раньше сообщалось, что alyona alyona заразилась коронавирусом.