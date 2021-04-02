Версія українською
$ 27,83
32,7

Американец занимается необычным серфингом с козлами

2 апреля, 17:05

Анна Ковпак

Козлы помогают детям побороть страх воды и научится серфингу

Встать на доску с козлами. Необычный способ обучения серфингу придумал американец Дан Макгрегор. Как это работает – далее в материале.

Видео: Сегодня

Однажды американец Дан Макгрегор случайно взял с собой животных на отдых и заметил, что тем нравится, как он становится на доску. С тех пор не только отдыхает с рогатыми, но и берет их на обучение с детьми.

Серфингист говорит, козлы помогают малышам побороть страх воды и научится серфингу.

Реклама

Тем временем Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов во время пандемии.

К слову, 5 важных фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Тем временем мы выяснили, чем занять детей дома на карантине: 5 нескучных занятий для детей на время локдауна.

Новости на эту же тему:

Как скрасить локдаунские будни: 7 смелых решений не дать себе скучать Нашли за 8000 км: фото потерянной доски шокировало серфера из США Круиз "в никуда": появилась новая возможность путешествовать на карантине
серфинг козел развлечение

Источник: Сегодня

Реклама