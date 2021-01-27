Анастасия Волочкова рассталась с загадочным любовником: "Этот огонь перегорел"

Балерина Анастасия Волочкова, которая ранее позировала у иконы святой, рассталась со своим тайным возлюбленным. Оказалось, что разрыв произошел в день ее рождения. Об этом сама балерина поделилась с поклонниками в Instagram.

Звезда заявила, что они с возлюбленным долго жили вместе, пережили много прекрасного и она не скажет ни одного плохого слова о нем даже после расставания. К слову, Анастасия сама выступила инициатором разрыва.

"Я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках", – написала Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова рассталась с бойфрендом / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Анастасия намекнула, что у ее таинственного возлюбленного был слабый характер, а она сама привыкла "щедро открывать свою душу" в отношениях.

"Не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что Сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе...", – поделилась Волочкова.

Артистка добавила, что хочет видеть своего мужчину еще более сильным и благородным, который также будет уважать и поддерживать ее творчество.

Ранее полуголая Волочкова станцевала на улице возле елки.