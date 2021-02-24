Анатолий Анатолич и Юла в третий раз станут родителями: фото

Ведущий "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с дочками и беременной супругой Юлой (Юлия Бойко).

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", – подписал снимок Анатолий.

Анатолий Анатолич с супругой и дочками / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий с супругой воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту (28 марта девочке исполнится 8 лет).

Реклама

Отметим, что супруги уже давно говорили о третьем ребенке. Еще год назад в интервью Сегодня.Lifestyle они признались, что к третьей беременности будут готовиться основательно.

"Когда ждешь первого ребенка, считаешь каждый день. Когда ждешь второго, хочется скорее родить. К рождению третьего ребенка нужно подготовиться. Это длительный процесс, и на этот шаг мне уже нужно решиться. Я все откладываю на потом. А Толя, наверное, пятерых бы хотел", – рассказывала нам Юла.

Поздравляем Анатолия и Юлу со скорым прибавлением в семье!

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.