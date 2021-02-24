Анатолий Анатолич рассказал, как его дочки отреагировали на новость о третьем ребенке

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла в третий раз станут родителями. Анатолий признался, что они долго планировали беременность, а две дочки – Алиса и Лолита, отреагировали на новость по-разному.

По словам телезвезды, старшую дочь к событию пришлось готовить около года, а вот младшая с радостью приняла такую идею.

Анатолий Анатолич с дочками / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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А кого ожидает пара – пока остается загадкой.

"Пока мы пол не знаем. Мы только предполагаем. Например, Юла стала есть много картошки и перестала есть вообще сладкое. Полюбила селедку и отвернуло от молока. Но пока еще недостаточно большой срок, чтобы узнать. Ждем (улыбается). Родить сына для нас не было никогда сверхцелью. Но если в этот раз будет сын, это будет точно интересно и посчастливится испытать совершенно другие ощущения. Сын — это не дочь, как бы банально это не прозвучало", – поделился ведущий в интервью журналу "Теленеделя".

Анатолич с супругой скрывали новость о беременности пять месяцев. Пара воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту (28 марта девочке исполнится 8 лет).

Отметим, что супруги уже давно говорили о третьем ребенке. Еще год назад в интервью Сегодня.Lifestyle они признались, что к третьей беременности будут готовиться основательно.