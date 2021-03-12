Анатолий Анатолич стал ведущим нового тревел-шоу телеканала "Украина"

Ему придется впервые в жизни оставить свою семью на три недели

Телеканал "Украина" начинает работу над новым тревел-шоу "Всюди люди", которое избавит зрителей от мнимых стереотипов о жизни в других странах. Ведущий проекта отправится в путешествие по далеким странам, чтобы рассказать об обычной жизни их жителей.

Популярный украинский ведущий и заядлый путешественник Анатолий Анатолич отправляется в большое мировое путешествие. Ездя по миру, он познакомит нас с типичными жителями и создаст новый культурный портрет той или иной страны.

Ведущий Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я очень люблю путешествовать по миру со своей семьей. Поэтому с большим энтузиазмом согласился стать ведущим нового тревел-шоу на любимом телеканале "Украина". Воспринимаю это как вызов для себя. Шоу, которое мы создаем и в которое очень верим – это новый формат, как для меня, так и для зрителей телеканала, – поделился ведущий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич. – Мне придется впервые в жизни оставить свою семью и зрителей "Ранку з Україною" на такое длительное время – почти на три недели. Но уверен, что результат будет впечатляющим".

Анатолий Анатолич не только покажет все диковинки мира, но и познакомится с гражданами стран, побывает в их домах, сходит к ним на работу, расскажет о жизни, предпочтениях и взаимодействии с государством, ценах на продукты, на коммуналку. Сможет ли программа действительно подтвердить идиому, что "хорошо там, где нас нет", или, возможно, чтобы хорошо жить, не надо никуда ехать? Анатолий Анатолич найдет украинцев, чтобы узнать всю правду из первоисточников.

Ведущий Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

"Для нас это действительно очень серьезный вызов, ведь зритель видел уже много шоу этого жанра. Именно поэтому мы воспринимаем это для себя как эксперимент – удастся ли нам раскрыть уже знакомые зрителю территории с других сторон. И вся команда проекта с восхищением исследует граждан разных стран, чтобы узнать и рассказать зрителям, какие они – настоящие люди мира", – рассказал креативный продюсер департамента развлекательных проектов телеканала "Украина" Влад Филимонов.

Первые выпуски программы ждите уже в мае на телеканале "Украина".

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