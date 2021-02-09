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Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

9 февраля, 10:07

Инна Петрова

Звездный детектив рассказал о последствиях участия в проекте

В третьем эпизоде шоу "Маска", который вышел в минувшую субботу на телеканале "Украина", ​​таинственные участники еще больше запутали зрителей. Но если в отношении одних героев у звездных детективов есть версии, кто из знаменитостей может скрываться под масками, то другие – абсолютная загадка.

В новом выпуске гипершоу "Маска" выступили 7 невероятных участников, которые поразили зрителей своими талантами. Путем голосования в студии были определены два номинанта, один из которых должен покинуть проект, рассекретив свою личность. Ими стали романтическая Роза и кокетливая Лисица. Мысли детективов о том, кто должен снять маску, разделились.

Роза и Лисица
Фото: телеканал "Украина"

"Я бы Лисицу раздел, снял с нее (маску – ред.). Я вообще не знаю, кто это", – отметил Андрей Данилко. Похоже, что зрители прислушались к пожеланию артиста, и проголосовали за то, чтобы себя рассекретила именно Лисица.

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Настоящим сюрпризом для всех стало то, что в этом образе замаскировалось вовсе не певица, а хореограф и танцовщица Алена Шоптенко.

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Алена Шоптенко
Фото: телеканал "Украина"

Данилко отметил: никогда бы не подумал, что Алена может так петь. Загадочные маски окончательно его запутали. Артист даже признался, что из-за постоянных размышлений о том, какие звезды могут скрываться в этих удивительных образах, рано или поздно ему потребуется помощь профессионала.

"Друзья, я, наверное, сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал об этих масках. Никогда не мог подумать, что я так "включусь". Мне реально интересно!" – признался Андрей Данилко.

Андрей Данилко
Фото: телеканал "Украина"

А еще он рассказал, что с радостью принял бы участие в проекте в роли знаменитости под маской. "Мне бы там, наверное, было еще интереснее. Я так бы менял голоса! Но никто не предлагал", – поделился звездный детектив шоу "Маска".

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Мска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Алена Шоптенко призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы.

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Андрей Данилко шоу Маска

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