Андрей Джеджула заявил, что отказался от секса

Шоумен недавно стал отцом во второй раз

Ведущий и шоумен Андрей джеджула, который в конце февраля стал отцом во второй раз, решил отказаться от секса. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

В посте Джеджула отметил, что исключил из своей жизни интим не навсегда, а также перечислил плюсы этой затеи.

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

По словам ведущего, к целебату он пришел неосознанно, а потом понял, что ему это необходимо в данный период времени.

"Вначале тебя одолевают мысли, желание, концентрация ослабевает! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, по прохождению которого, ты перестаешь быть заложником влечения! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове", – пишет Андрей.

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Он также попросил своих подписчиков угадать, сколько дней уже длится его экперимент без секса. В коментариях пользователи сети оставили свои предположения, а кто-то признался, что не смог бы решиться на подобное: "Не хотела бы я в таком участие принимать. Лучше буду чуть грешной".

Напомним, что в YouTube вышел новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер рассказал пять фактов о локдауне:

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