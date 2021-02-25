Андрей Джеджула стал отцом во второй раз: трогательные фото из роддома

У телеведущего и его жены родилась дочь

После всех скандалов Юлия Леус и Андрей Джеджула сообщили радостную новость – они стали родителями. У пары родилась девочка. Фото они опубликовали в Instagram.

Новоиспеченная мама уже поделилась первым фото и рассекретила имя.

"Аделина. 3840/55. Это любовь", – коротко написала Юлия.

Юлия Леус с дочкой Аделиной / Фото: instagram.com/yla__yla

Также фото с дочкой у себя в Instagram опубликовал и Андрей Джеджула.

"Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" – написал телеведущий.

Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной / Фото: instagram.com/djedjula Реклама

Андрей Джеджула с новорожденной дочкой Аделиной / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула стал отцом во второй раз / Фото: instagram.com/djedjula

Для пары это первый общий ребенок. У Юлии есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущего брака, а у Андрея – сын Даниэль от Санты Димопулос, которому 11 лет.

Напомним, в декабре прошлого года Юлия Леус сообщила о сильной ссоре с Андреем Джеджулой. Она не стала делиться подробностями, а лишь рассказала, что после конфликта попала в больницу с угрозой выкидыша. Также Леус говорила, что собирается развестись с телеведущим.

Ранее о беременности сообщила бывшая девушка принца Гарри.