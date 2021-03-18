Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Личная жизнь звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Андрея Данилко, который недавно выдал интимный секрет Ирины Билык, тщательно скрыта за семью печатями. Артист никогда не рассказывает о своих отношениях. Но на съемочной площадке грандиозного шоу Данилко заметили в объятияхс очень эксцентричной личности.

Длинное бархатное платье, пушистое боа, игривые локоны и пухленькие щечки – кто эта таинственная незнакомка, которая похитила сердце Андрея Данилко? Ведь артист не стесняется обниматься с ней на публике – прямо на сцене проекта "Маска" с многомиллионной аудиторией.

Андрей Данилко и Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба

Оказывается, это вовсе не женщина, а ведущий шоу Владимир Остапчук, который вновь поражает невероятным перевоплощением. В эту субботу он предстанет в образе миллионерши донны Розы из всем известной киноленты "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Это самый сложный образ из всех, которые мне приходилось примерять на съемках шоу "Маска", – признается Владимир Остапчук. – Чтобы превратить меня в донную Розу, наши гримеры специально делали слепок и в течение четырех часов накладывали пластический грим. В результате у меня полностью изменилась мимика. У нас с Олегом Винником гримерки рядом, и когда он меня увидел, сказал, что это я на выходные поехал к маме и немного там разъелся. В начале шоу я станцую страстное танго, но не с Андреем Данилко. С кем? Смотрите в эфире телеканала "Украина" в эту субботу в 21:00".

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Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что заставило Андрея Данилко обниматься с донной Розой? Чем будут удивлять участники-маски на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 20 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире.