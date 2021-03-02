Анджелина Джоли продала нарисованную Черчиллем картину за $11 млн. Вот как она выглядит

Картина "Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем во время Второй мировой

Анджелина Джоли, которая недавно снялась для обложки британского VOGUE, продала на аукционе пейзаж, написанный Уинстоном Черчиллем в 1943 году. За картину предложили рекордные 11,6 миллиона долларов, говорится в сообщении аукционного дома Christieʼs.

Предварительная оценка картины составила до 2,5 миллиона фунтов, но сумма, которую заплатил неизвестный покупатель, оказалась в разы больше.

Картину "Башня мечети Кутубия" премьер-министр Великобритании Черчилль подарил президенту США Франклину Рузвельту. По наследству полотно перешло его сыну Эллиоту.

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Брэд Питт приобрел картину в 2011 году в качестве подарка для Джоли. В 2016 году пара рассталась после десяти лет отношений и двух лет официального брака.

Напомним, ранее Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом.