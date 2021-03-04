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Ани Лорак в Москве представила фильм о себе: "Двухчасовое шоу моей мечты"

4 марта, 13:25

Анна Пономаренко

Певица представила свое шоу DIVA в записи

Украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет проживает в России и дает там концерты, представила свое двухчасовое шоу DIVA в кинотеатрах. Премьера прошла в Москве. Фильм выйдет на экраны в более чем в 20 городах России. Об этом Лорак заявила на своей странице в Instagram.

Певица опубликовала фото из кинотеатра в столице РФ и поделилась эмоциями по поводу премьеры.

"В Москве состоялась долгожданная премьера DIVA в кино. Двухчасовое шоу моей мечты на больших экранах покажут в более чем в 20 городах России. Очень трепетно и волнительно, будто снова впервые выхожу на сцену "Олимпийского", – написала Лорак.

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Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что недавно Ани Лорак приезжала в Украину. Артистка так и не раскрыла цель визита. В Сети многие раскритиковали ее возвращение на родину.

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