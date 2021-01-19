Ани Лорак в Украине встретилась с мамой (фото)

На днях певица Ани Лорак вернулась в Украину и сразу же нарвалась на критику. Певице напомнили ее гастроли в России и признались, что здесь ей не рады. Сама Лорак никак не комментирует свой приезд. Но, похоже, артистка решила встретиться с семьей. У себя в InstaStories она опубликовала новое фото с мамой.

Стоит отметить, что Лорак не часто показывает близкого человека в соцсетях. Так что черно-белая фотография, на которой артистка со своей мамой Жанной Линьковой – настоящий подарок для поклонников.

"Мама", – коротко подписала кадр певица.

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Напомним, что после развода с мужем мама не могла содержать детей, поэтому отдала 6-летнюю Ани и ее братьев в интернат. Певица признавалась, что родителей ей не хватало, но злости или обиды на них у нее не было никогда. Уже тогда она понимала, что ее отдали в интернат не от хорошей жизни.

Ранее Ани Лорак опубликовала свое детское фото с братьями.