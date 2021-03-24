Ани Лорак приехала в Украину и побывала в гостях на радио у Славы Демина

Певица Ани Лорак, которая недавно впервые появилась на публике с бывшем мужем в Москве, приехала в Киев. У себя в Instagram артистка опубликовала фото, где она находится на одной из украинских радиостанций.

Певица поделилась кадрами со студии радио Люкс FM. На одном фото она сидит у микрофона.

На другом снимке Ани Лорак позирует в обнимку с радиоведущим Славой Деминым.

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Стоит отметить, что в этом году певица приезжает в Украину уже не первый раз. Во время прошлого визита она успела встретиться с лучшей подругой и показала редкое фото с мамой.

Возможно, Ани Лорак посетит еще какое-то шоу в Украине или радиостанцию, а пока предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.