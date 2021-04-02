Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

Ани Лорак, которая похвасталась новой российской наградой, у себя на страничке в Instagram опубликовала видео, на котором вместе с Сергеем Лазаревым поет песню на украинском языке.

В честь дня рождения российского певца, которое он отмечал 1 апреля, артистка решила вспомнить их совместный номер из ее шоу "Каролина". Тогда в 2015 году они исполнили песню "Без бою" из репертуара группы "Океан Ельзы".

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"Наш совместный номер из шоу Каролина показывает всю палитру чувств", – подписала она видео.

Подписчики оценили этот номер и как Сергей Лазарев поет на украинском.

"Самый лучший шедевр, который я слышала", "Мне так нравится, как Сергей Лазарев исполнил эту песню на украинском языке", "Я сначала не поверила, думала, что опечатка, но нет, все-таки это украинская песня прозвучала", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак посетила украинскую радиостанцию.