Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала песню на украинском языке, решила приоткрыть завесу своей личной жизни.

После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу артистка предпочитает молчать о делах сердечных. Но на этот раз она решила сделать исключение и прокомментировала слухи, которые ходят о ее личной жизни изданию "Собеседник".

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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В Сети уже не в первый раз на пальце замечают колечко, которое напоминает помолвочное. Ани Лорак опровергла слухи о скором замужестве. Но призналась, что ее сердце несвободно.

"Это просто украшение. Но я влюблена, и бабочки в животе у меня тоже присутствуют", – прокомментировала свою личную жизнь певица.

Несмотря на то, что сама артистка опровергает слухи о свадьбе, в звездной тусовке поговаривают, что певица не просто наладила личную жизнь, а уже приняла предложение руки и сердца от таинственного возлюбленного.

Ранее Ани Лорак появилась на публике с бывшем мужем.