Анна Панова и Олег Панюта признались, как год на карантине повлиял на их жизни

12 марта – год, как в Украине длятся карантинные ограничения. Популярные ведущие телеканала "Украина" рассказали, как для них начался карантин, и какие выводы и собственные открытия сделали за это время.

Когда в прошлом году объявили карантин, Анна Панова была на 9 месяце беременности. Ведущая новостей "Сегодня" вспоминает, как тогда было страшно, ведь семья едва успела купить коляску для ребенка, пока не закрылись все магазины. Год на карантине принес не только новые правила, но и важные уроки.

"Поскольку я интроверт, некоторые ограничения в общении дались мне нетрудно. К тому же, когда маленький ребенок – не лучшее время для походов в театры и на танцполы. Все наверстаем позже! Семья – самая большая ценность. Я это в очередной раз осознала на карантине, как и большинство украинцев. Все, что мне нужно – есть у меня дома", – рассказала Анна Панова.

Анна Панова / Фото: пресс-служба

А для ведущего информационного еженедельника "Сегодня. Итоги" Олега Панюты ограничение социальных контактов стало испытанием не из легких.

"Карантин в очередной раз дал понимание того, насколько ценным является личное общение – с друзьями, родными, простыми людьми. Сейчас есть ощущение, что мы потихоньку дичаем, скрываясь от вируса в собственных ограничениях. Здоровье – это очень важно. Но не менее важным для человека является и способность общения с такими же, как ты. Поэтому, заботясь о здоровье и безопасности – своей и окружающих – мечтаю об общении без ограничений", – поделился Олег Панюта.

Олег Панюта / Фото: пресс-служба Реклама

Анна Панова признается, что ее совсем не раздражают маски. Даже наоборот планирует продолжать их носить и после того, как Минздрав снимет это ограничение.

"И даже когда у меня обычный насморк, я отменяю походы на работу, на маникюр и тому подобное. Люди вокруг меня поступают так же. Уважение к своему здоровью и здоровью окружающих должно стать для всех нас хорошей привычкой", – призывает телеведущая.

А вот чего, по мнению ведущих, весь этот год действительно не хватало и не хватает до сих пор, то это путешествий, ведь раньше отправлялись в поездки несколько раз в год.

"Пока лишь мечтаю о любимых морских пространствах за небосводом, куда очень хочется отправиться", – рассказал Олег Панюта.

"Больше всего донимает отсутствие возможности поехать в Европу, которую мы с мужем очень любим. Скорее бы Украина и мир прошли кампанию по вакцинации – и все мы вернулись к привычной жизни. Ну-ка, коронавирус, мы тебе благодарны за твои уроки, конечно, – но уже достаточно", – отметила Анна Панова.

Ранее сообщалось, что Анатолий Анатолич стал ведущим нового тревел-шоу телеканала "Украина".