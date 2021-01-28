Анна Ризатдинова заговорила о "Холостячке" и идеальном мужчине: "Идти на проект?"

Спортсменка поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее в следующем сезоне проекта

Призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая рассказала об отношениях с Сергеем Мельником, в своем новом посте в Instagram затронула тему реалити "Холостячка" и поинтересовалась у подписчиков, хотят ли они ее видеть в качестве главной героини проекта в следующем сезоне.

"Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я – новая Холостячка страны. И задумалась, – пишет Ризатдинова, – Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, произошло бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого – не такое простое задание".

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Реклама

Анна также описала для себя идеального мужчину: он должен уметь держать слово и быть готовым заступиться за Анну в любой ситуации, а также правильно расставлять приоритеты в жизни.

"Хочу чувствовать поддержку и заботу. Это может звучать банально, но в наше время мужчины готовы больше покупать, чем дарить тепло и нежность. Как думаете, идти ли мне на проект "Холостячка", если позовут?" – поинтересовалась Ризатдинова у подписчиков.

Фоловеры спортсменки по-разному ответили на этот вопрос: одни уже мечтают увидеть Анну в следующем сезоне, другие уверены, что это шоу не для Ризатдиновой и только "испортит ее репутацию".

Напомним, в откровенном интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Анна рассказала о попытке суицида.