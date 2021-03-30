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Седокова показала ягодицы, но фаны не оценили: Просто гола с*ака

30 марта, 14:49

Дарина Алексеева

38-летняя певица блеснула фигурой в откровенном наряде

Певица Анна Седокова, которая к 8 Марта показала волосатые подмышки, покорила своих поклонников интригующим селфи в зеркале. Артистка сфотографировалась в телесном боди, демонстрируя свою стройную фигуру в профиль.

На опубликованной фотографии в Instagram, девушка латвийского баскетболиста Яниса Тиммы позирует стоя на каблуках перед зеркалом, одетая в боди, которое подчеркивает ее формы. Возле Анны – два вазона пышных алых букетов. В кадр также попал один из домашних любимцев певицы – американский булли по кличке Мамба.

"Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба и зашёл в кадр...", – написала Анна Седокова.

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Подписчики оставили восторженные комментарии к снимку:

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Но среди них нашлись и хейтеры, которые раскритиковали певицу за откровенное фото:

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, что недавно Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки. Певица разозлилась, что в эфире начали показывать детали ее личной жизни.

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