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Анна Седокова решила не делиться личной жизнью в соцсетях из-за скандала со старшей дочерью

12 января, 12:03

Анна Пономаренко

Певица больше не хочет выставлять жизнь напоказ

Певица Анна Седокова решила прекратить делиться всеми подробностями личной жизни, а все из-за хейтеров, которые расстроили ее дочь Алину в Instagram.

Недавно Анна подняла тему воспитания детей, но взамен получила критику. В Instagram артистка написала, что больше не намерена делиться личным в соцсетях. Седокова подчеркнула, что она с 17 лет является публичной личностью и уже привыкла к обсуждениям, но не к критике в адрес ее детей.

"Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в Instastories. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди, и насмехаются из-за смерти ее отца", – пишет Анна.

Анна Седокова с мужем Янисом и дочкой Алиной / Фото: instagram.com/annasedokova

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Напомним, отец Алины, футболист Валентин Белькевич, скончался в возрасте 41 года в 2014 году. Анна уверена, что она тоже виновата в том, что эту тему до сих пор обсуждают в Сети.

"Есть ли в этом моя вина? Большая часть безусловно. Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого-то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка. И так больше не будет. Я люблю Instagram. Но не позволю ему разрушать мою жизнь", – написала Седокова.

Напомним, Анна Седокова застряла в аэропорту 31 декабря.

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