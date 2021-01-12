Анна Седокова решила не делиться личной жизнью в соцсетях из-за скандала со старшей дочерью

Певица Анна Седокова решила прекратить делиться всеми подробностями личной жизни, а все из-за хейтеров, которые расстроили ее дочь Алину в Instagram.
Недавно Анна подняла тему воспитания детей, но взамен получила критику. В Instagram артистка написала, что больше не намерена делиться личным в соцсетях. Седокова подчеркнула, что она с 17 лет является публичной личностью и уже привыкла к обсуждениям, но не к критике в адрес ее детей.
"Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в Instastories. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди, и насмехаются из-за смерти ее отца", – пишет Анна.
Напомним, отец Алины, футболист Валентин Белькевич, скончался в возрасте 41 года в 2014 году. Анна уверена, что она тоже виновата в том, что эту тему до сих пор обсуждают в Сети.
"Есть ли в этом моя вина? Большая часть безусловно. Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого-то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка. И так больше не будет. Я люблю Instagram. Но не позволю ему разрушать мою жизнь", – написала Седокова.