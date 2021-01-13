Аномальная красотка: девушка с редким заболеванием кожи стала бодибилдером (фото)

Американка Антония Ливерс из Юты (США), не смотря на заболевание кожи, стала известной блогиршей и бодибилдером.
Когда Антонии было 14 лет, у нее появились белые пятна на веках. Чуть позже девушке поставили диагноз витилиго – заболевание, связанное с недостатком меланина в организме, из-за чего на коже образуются белые пятна.
Она долгое время не могла принять свою внешность. Часами плакала и пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть дефекты внешности, но это не давало желаемого результата.
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"Со временем я научился принимать это и полюбила себя такой, какой я есть", – рассказывает она.
Ливерс также занялась фитнесом, а потом увлеклась силовыми тренировками и бодибилдингом. Спорт помог ей стать уверенней в себе, а также собрать 35 тысячную аудиторию подписчиков в Instagram.
Спорт помог Антонии вернуть уверенность в себе
Девушка научилась принимать собственное тело
Она начала тренироваться в подростковом возрасте
Сейчас у нее 35 тысяч подписчиков в Instagram
Ливерс не собирается останавливаться на достигнутом
Напомним, ранее киевлянка Анастасия Покрищук похвасталась "самыми большими искусственными скулами в мире". Девушка наколола их сама себе с помощью филлеров.
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