Аномальный случай: 39-летняя женщина дважды забеременела за три недели (фото)

39-летняя Ребекка Робертс из Великобритании забеременела дважды за три недели и родила двойню. По словам удивленных врачей, это могло произойти из-за таблеток для лечения бесплодия, которые принимала женщина. Об этом сообщает издание News 18.
Двойная беременность в медицине называется суперфетацией. Она встречается в медицинской практике крайне редко: в мире зафиксировано всего около дюжины подобных случаев.
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Робертс забеременела дочерью Розали, когда уже вынашивала сына Ноя. "Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении", – призналась она.
Двойня появилась на свет раньше запланированного срока – в сентябре 2020 года на 33-й неделе.
Британке вынужденно сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной плода.
При рождении Ной весил два килограмма, а его сестра – всего 1,2 килограмма.
Два с половиной месяца Розали находилась в больнице под присмотром врачей, после чего ее благополучно выписали домой, где ее уже ждал любящий отец – 43-летний Рис Уивер.
Напомним, ранее произошла не менее удивительная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.
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Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.
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