Версія українською
$ 27,97
34,04

Антиковидные посевалки, оригинальные стихи (эксклюзив)

14 января, 06:00

Ольга Козачок

Засейте бодрость и здоровье с антиковидными посевалками от Сегодня.Lifestyle

Вот мы и встретили оба Новых года – и новый, и старый. Пели колядки, щедро желали добра и богатства. Самое время засевать, чтобы в наступившем году у всех урожай был хороший, работа стала плодотворной, планы сбылись, желания исполнились.

А чтобы здоровье не подводило и было крепким, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие тексты-посевалки на современный лад. Они обладают антибактериальным эффектом, противовирусным действием и всех заряжают бодростью, радостью и чувством юмора, мы проверяли )

Читайте также: Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Антиковидная посевалка на русском языке

Прикольная антисептичная посевалка

Карантинная продезинфицированная посевалка

Реклама

Засеваю, сею-сею

Засевалка с иммунитетом

Витаминная посевалка

Больше прикольных колядок, а также смешных щедривок и веселых посевалок читайте по ссылке.

Новости на эту же тему:

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки Староновогодний тест: проверь себя на знание традиций и получи предсказание Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи Лучшие антиковидные щедривки, веселые и смешные стихи (эксклюзив) "Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов
песни стихи Старый Новый год традиции посевалки

Реклама

Новости партнеров

"Замужняя" Бузова опозорилась на пляже, туго натянув бикини
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Необязательно иметь антитела: ученые узнали, что защищает от КВИ