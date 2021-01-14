Антиковидные посевалки, оригинальные стихи (эксклюзив)

Вот мы и встретили оба Новых года – и новый, и старый. Пели колядки, щедро желали добра и богатства. Самое время засевать, чтобы в наступившем году у всех урожай был хороший, работа стала плодотворной, планы сбылись, желания исполнились.
А чтобы здоровье не подводило и было крепким, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие тексты-посевалки на современный лад. Они обладают антибактериальным эффектом, противовирусным действием и всех заряжают бодростью, радостью и чувством юмора, мы проверяли )
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Антиковидная посевалка на русском языке
Прикольная антисептичная посевалка
Карантинная продезинфицированная посевалка
Засеваю, сею-сею
Засевалка с иммунитетом
Витаминная посевалка
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