Апрель 2021: китайский календарь стрижек, влияющий на судьбу

Как и китайская медицина, астрология базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически, в зависимости от лунного календаря.
Однако в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.
Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предвидеть влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. И главное правило: делайте это в светлое время суток.
Стрижка будет иметь особенно сильное воздействие, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства разворачиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.
Стрижки в апреле-2021 по китайскому календарю
1 апреля — ясность мышления, прояснение ситуации, способность видеть реальное положение вещей, особенно касается Тигра, Обезьяны, Петуха. При этом стрижка не рекомендуется Быку, Дракону, Козе и Собаке.
2 апреля — нехватка финансовых средств, особенно у Тигра, Кролика.
3 апреля — серьезное заболевание, особенно у Крысы, Кролика, Свиньи.
4 апреля — рост болезней. От стрижки рекомендуется отказаться независимо от года рождения.
5 апреля — инфекционное заболевание, особенно у Лошади и Козы.
6 апреля — нарушение капиллярного кровообращения, (влияет, в частности, на цвет лица и "исчезновение блеска в глазах"), особенно у Обезьяны и Петуха.
7 апреля — счастливые обстоятельства у Крысы, Быка, Дракона, Собаки и Свиньи. При этом Змее или Лошади стричься не рекомендуется.
8 апреля — обстоятельства, ведущие к радостным эмоциям, особенно у Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. При этом не рекомендуется стричься Крысе, Быку, Дракону, Козе и Собаке.
9 апреля — конфликтные ситуации, особенно у Тигра, Кролика и Петуха.
10 апреля — неврозы, агрессивно-депрессивные состояния, особенно у Крысы и Свиньи.
11 апреля — осуждению ваших действий и опасные ситуации. От стрижки лучше отказаться.
12 апреля — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Свиньи.
13 апреля — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха.
14 апреля — ссоры и заболевания, особенно у Змеи и Лошади.
15 апреля — финансовый рост, особенно у Кролика, Обезьяны, Петуха и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Быку, Дракону, Собаке.
16 апреля — рост сил и укрепление здоровья у Крысы, Дракона Змеи, Лошади, Козы и Обезьяны. При этом не рекомендуется стричься Тигру, Кролику, Собаке и Свинье.
17 апреля — финансовый рост и увеличение имущества, особенно у Быка, Тигра, Кролика. В то же время Крысе и Свинье стрижка не рекомендуется.
18 апреля — финансовые потери (риск пострадать от воров, невыгодные покупки и т.п.), особенно у Быка, Лошади, Козы и Обезьяны.
19 апреля — критика ваших действий и неблагоприятные последствия ("наказание"). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения.
20 апреля — обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Свиньи. При этом Обезьяне стричься не рекомендуется.
21 апреля — легкое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Змеи и Лошади.
22 апреля — радостные обстоятельства у Тигра, Кролика и Петуха. При этом Быку, Дракону, Змее и Козе стричься не рекомендуется.
23 апреля — возможность найти решение в сложных обстоятельствах, прояснение ума, способность видеть ситуации без самообмана, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Стрижка не рекомендуется Крысе, Тигру и Кролику.
24 апреля — опасные для здоровья заболевания, особенно у Крысы, Дракона, Петуха, Собаки и Свиньи.
25 апреля — верные действия, которые зародят благоприятные изменения, особенно у Быка, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади. Не рекомендуется стричься Тигру, Собаке, Свинье.
26 апреля — финансовый рост у Змеи, Козы и Собаки.
27 апреля — эмоциональные качели и упадок сил у Тигра, Обезьяны или Петуха.
28 апреля — ухудшение условий жизни и заболевания, особенно у Кролика, Змеи или Лошади.
29 апреля — имущественные потери, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки.
30 апреля – личностный рост, который влечет за собой улучшение жизненных обстоятельств у Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Петуха. При этом Тигру, Кролику и Быку стричься не рекомендуется.
Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.
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