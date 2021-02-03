Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали в США

Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра, который был замечен среди митингующих у Капитолия в Вашингтоне, задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает The Mirror.

Как пишет издание, Джейсона арестовали еще 26 января, в Нэшвилле, штат Теннесси. Также сообщается, что бывший муж Бритни не хотел сдавать анализ на уровень алкоголя в крови, что в штате Теннесси считается нарушением гражданского кодекса. Под арестом Джейсон провел несколько часов, потом его отпустили под залог в размере 2500 долларов. Его дело в суде рассмотрят 30 апреля.

Экс-супруг Бритни Спирс Джейсон Александр / Фото: facebook.com

Реклама

Стоить отметить, что ранее у Джейсона Александр уже возникали проблемы с законом. В 2015 году его арестовали за нападение. В тюрьме он провел три месяца. Также суд приговорил его к трем годам условно и 25 часам общественных работ.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и пробыли в браке всего 55 часов.

Ранее мы рассказывали. что Бритни Спирс напугала фанатов странными танцами.