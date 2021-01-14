Арми Хаммер из-за БДСМ-скандала не будет сниматься в комедии с Дженнифер Лопес

Актер Арми Хаммер, который должен был сыграть в новой комедии с Дженнифер Лопес, из-за скандала отказался от своей роли, сообщает Variety.

На днях в Сети всплыла серия интимных переписок Арми с любовницами. В них актер фактически признается в каннибализме, а также в красках описывает свои садистские фантазии во время секса с девушками.

"Я не комментирую эту откровенную чушь, но в свете злобных и ложных онлайн-атак на меня в Сети, я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца ради съемок фильма в Доминиканской Республике. Lionsgate (корпорация, снимающая фильм – Ред.) поддерживает меня в этом, и я им за это благодарен", – говорится в официальном заявлении Хаммера.

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Арми Хаммер / Фото: instagram.com/armiehammer

Напомним, в Сети появилась тайная переписка Арми с якобы его любовницей. Там он описывает свои БДСМ-фантазии, и даже признается в пристрастии к каннибализму. В других переписках Хаммер мечтает "сломать ребра" и "разрезать любовницу на кусочки".