Арми Хаммер лишился своей последней роли в кино из-за обвинений в насилии

Похоже, Арми Хаммера отменили в Голливуде. От актера официально отказались все студии, с которыми он сотрудничал.

Накануне 34-летняя звезда "Агентов А.Н.К.Л." потерял работу в фильме "Шпион на миллиард долларов". А все из-за того самого скандала с каннибализмом и насилием.

Актер Арми Хаммер / Фото: instagram.com/armiehammer

Так, Арми Хаммера исключили из его последнего на данный момент проекта – фильма Аммы Асанте "Шпион на миллиард долларов", где он должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном. Об этом сообщает Variety.

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Сюжет картины завязывается вокруг советского инженера и его куратора из ЦРУ, которые рисковали своими жизнями, чтобы положить конец холодной войне.

В начале этого года в сети всплыла серия фрагментов интимной переписки Арми с любовницами. В них актер фактически признается в каннибализме, а также в красках описывает свои садистские фантазии во время секса с девушками.

На этой почве вокруг актера разгорелся скандал, сам Хаммер отрицает обвинения девушек, а киностудии отказываются с ним работать.

Напомним, что ранее Арми Хаммера в комедии с Дженнифер Лопес заменили звездой "Трансформеров".