Ароматное и сладкое Рождество: рецепты праздничной выпечки

Рождество – волшебный праздник, к которому хочется готовиться и готовить с особым трепетом. В странах Европы обожают угощать друзей и близких марципаном, у нас – выпекают всевозможные кексы и печенья. К вашему кулинарному вниманию 5 рецептов выпечки, которые просто обязаны оказаться на вашем рождественском столе.
Пирог на красном вине с карамелизированными орехами, изюмом и яблоками
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Ингредиенты для начинки
- 50 г – миндаля
- 50 г – грецкого ореха
- 100 г – светлого изюма
- цедра 1/2 апельсина
- 30 г – сливочного масла 82,5%
- 1 ст. л – сахара
- 100 мл – красного сухого вина
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Ингредиенты для теста
- 200 г – сахара
- 200 мл – растительного масла без запаха
- 2 шт. – яйца
- 200 г – муки
- 10 г – разрыхлителя
- 1,5 ч. л – корицы
- 1 ч. л – ванильного экстракта
- щепотка соли
- 1 шт. – твердое зеленое яблоко
Способ приготовления
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- Все ингредиенты комнатной температуры.
- В сотейнике подогреть сливочное масло и сахар. Добавить измельченные орехи, обжарить в течение 1 минуты.
- Залить массу вином, добавить цедру, выпарить жидкость.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Взбить масло и сахар, взбивая добавить яйца.
- В отдельной емкости смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Добавить в жидкую массу и смешать.
- Затем добавить ванильный экстракт и начинку из орехов.
- На дно формы уложить слайсы яблок, сверху – тесто. Выпекать 50 мин. Если верх подгорает, накрыть его фольгой.
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Арахисовое печенье
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Ингредиенты
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- 100 г – арахисовая паста ⠀
- 100 г – сливочное масло
- 50 г – коричневый сахар ⠀
- 1 шт.- яйцо
- 180 г – мука⠀
- 1 пакетик – ванильный сахар
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Способ приготовления
- Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром и ванилином. Добавить пасту и яйцо, хорошо перемешать.
- Добавить просеянную муку. Замешать тесто и скатать из него "колбаску". Поставить в холодильник минимум на 2 часа. Нарезать кружки из теста, примерно 0,5 см или раскатать тесто и вырезать фигурки.
- Выложить на противень с пергаментом и выпекать арахисовое печенье в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.⠀
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Мандариново-лимонный кекс с миндалем
Ингредиенты
- 3 шт. – яйца
- 220 г – муки
- 100 мл – 30% сливок
- 1 ч. л – разрыхлителя
- сок 3-х мандаринов для пропитки
- 70 г – миндаля
- 110 г – сахара
- 2 ст. л – оливкового масла
- цедра 1 лимона
- 100 г – белого шоколада
Способ приготовления
- Сахар и яйца взбить миксером 2 минуты, добавить мандариновый сок (2 мандарина), цедру лимона.
- Влить 2 ст. ложки масла и взбивать еще 1 мин. Добавить сливки, муку, разрыхлитель, орехи (измельченные) и взбивать миксером 1 минуту.
- Наполнить форму тестом и выпекать в разогретой духовке 45 минут при 180 градусах.
- Готовим пропитку.
- Смешать сок одного мандарина добавить 1 ст. л сахара. Поставить на огонь, растопить сахар.
- Горячий кекс полить пропиткой.
- Белый шоколад растопить на водяной бане, полить кекс, сверху посыпать орехами.
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Яблочный штоллен
Ингредиенты
- 40 г – свежие дрожжи
- 100 г – сахар
- 250 г – яблочное пюре
- 400 г – мука
- 150 г – сливочное масло
- щепотка соли
- корица, ванильный сахар, мускатный орех – по вкусу
Для начинки
- 3 шт. – яблоки
- изюм, цукаты – по вкусу
- 20 г – сливочное масло
- 1 ст. л – манка
- корица – по вкусу
Для пропитки
- по 100 г – сливочное масло, сахарная пудра
Способ приготовления
- За сутки до приготовления штоллена залить изюм и цукаты алкоголем (коньяк)
- Дрожжи растереть с чайной ложкой сахара, добавить яблочное пюре, 2 ст. л муки, хорошо перемешать.
- Оставить в теплом месте на 15 минут.
- Добавить оставшийся сахар, ванильный сахар, порезанное кусочками мягкое сливочное масло, соль, муку и хорошо вымесить.
- Добавить цукаты, изюм, корицу, мускатный орех и хорошо перемешать. Оставить на час в теплом месте.
- Для начинки яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и сухофрукты.
- Остудить, добавить манку, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешать.
- Тесто раскатать и выложить яблочную начинку, равномерно распределяя по всей поверхности.
- Свернуть штоллен в рулет и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Накрыть его полотенцем на 1 час.
- Духовку разогреваем до 180-200 градусов и выпекать штоллен 45-60 минут.
- Растопить мягкое сливочное масло, пропитать готовый штоллен и обильно посыпать сахарной пудрой.
Кекс Данди
Ингредиенты
- 250 г – пшеничная мука
- 200 г – сливочное масло
- 4 шт. – яйца
- 200 г – сахар
- 150 г – миндаль
- 1 ч. л – лимонная цедра
- 3 ст. л – лимонный сок
- 0.5 ч. л – разрыхлитель
- 200 г – изюм
- по 100 г – цукаты, клюква
- 50 г – коньяк
- 1ч. л – ванильный экстракт
Способ приготовления
- Помыть сухофрукты, просушить на бумажных полотенцах, замочить в коньяке и ванильной настойке, оставить на 2 часа.
- С лимона снять цедру и выдавить 3 ст. л. сока. 50 г миндаля измельчить в муку.
- Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром (сахар добавлять небольшими порциями).
- В масло добавить по одному 4 яйца, тщательно взбивая после каждого.
- Добавить цедру и сок лимона, молотый миндаль. Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и частями ввести в масляную смесь, перемешать до однородности.
- Добавить сухофрукты. Аккуратно перемешать, распределяя сухофрукты по тесту.
- Выложить смесь в подготовленную форму, разравнять.
- Сверху по кругу выложить очищенный миндаль.
- Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах полтора часа.
Здесь узнаете, какие сладости можно есть и не поправляться.