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Автор "Гарри Поттера" тайно сняла детективный сериал

21 января, 17:00

Дарина Алексеева

Смотрите на OLL.TV

Вышел второй сезон сериала о детективе Корморане Страйке

С 21 января на OLL.TV можно посмотреть новый сезон детективного сериала "Страйк", снятого по книгам Джоан Роулинг. Правда, истории о частном сыщике автор "Гарри Поттера" пишет под псевдонимом – Роберт Гэлбрейт. Первая книга вышла еще в 2013 году, и с тех пор романы были экранизированы в четыре сезона сериала.

Роулинг выступила и исполнительным продюсером "Страйка", который зрители, кстати, очень даже неплохо оценили.

Кадр из сериала "Страйк: Смертельная белизна" / Фото: BBC

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Сюжет

По сюжету, ветеран Афганской войны Корморан Страйк, пытаясь преодолеть физические и психологические проблемы, открывает частное детективное агентство в Лондоне. Несмотря на личные трудности, ему удается раскрывать самые запутанные и сложные дела. Вскоре к Страйку присоединяется Робин Эллакотт в виде временного секретаря, которая впоследствии становится для него надежным напарником…

В главных ролях: Том Бёрк ("Казанова", "Третья звезда", "Мушкетеры") и Холлидей Грейнджер ("Борджиа"). Примечательно, что за 60 дней съемки прошли в 50-ти разных локациях. Ну а оценки зрителей весьма обнадеживающие – на крупнейшем сайте о фильмах и сериалах IMDb рейтинг – 7.9/10.

Ранее состоялась премьера украинского фильма-триумфатора американского кинофестиваля Sundance "Земля блакитна, ніби апельсин".

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