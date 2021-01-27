Дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы судятся из-за эскизов культового наряда

Подвенечное платье принцессы Дианы считается одним из самых известных свадебных платьев в мире. Авторами легендарного платья стали Дэвид и Элизабет Эмануэль. Но теперь у бывших супругов возник конфликт. Дизайнеры не могут договориться, кому принадлежат права на оригинальные эскизы свадебного наряда. Об этом сообщает Insider.

В 1981 году супруги Дэвид и Элизабет Эмануэль сшили для Дианы платье, в котором она пошла под венец с принцем Чарльзом. В 1990 году супруги развелись и у каждого началась своя жизнь. Спустя много лет Элизабет решила продать эскизы нескольких нарядов Дианы Спенсер на аукционе. Конечно же, свадебное платье входило в этот список.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Эскиз свадебного платья Дианы / Фото: Getty Images

Реклама

Дэвид Эмануэль подал иск на бывшую супругу. Он утверждает, что Элизабет без его согласия сделала копии оригинальных эскизов и с декабря 2018-го по декабрь 2020 года продавала их по цене от 686 долларов до 3845 долларов.

Дизайнеры свадебного платья Дианы – Дэвид и Элизабет Эмануэль / Фото: Getty Images

Дэвид требует уничтожить все копии эскизов и остановить их продажи на аукционах.

Ранее мы рассказывали о личной жизни принцессы Дианы.