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"Бабушкин" кардиган и ретро-очки: Дуа Липа показывает, как носить тренды 80-х

26 марта, 15:13

Ирина Лебедева

+1 идея для отпуска

Сначала в моду вернулись вязаные вещи в технике кроше, затем — кардиганы на пуговицах. Дуа Липа, которая стала самой влиятельной звездой по версии Time, предлагает эти два тренда совмещать. Как именно — поп-икона уже продемонстрировала в своем Instagram.

Певица поделилась фото, где нежится на солнце возле океана. Она позирует в насыщенном розовом костюме из шорт и микротопа. Поверх него накинут вязаный крючком кардиган в тон — в стиле 80-х, но ярче.

/ Фото: instagram.com/dualipa

Ретро-настроение Дуа Липа выдержала и в аксессуарах. Звезда надела винтажные лиловые очки и пластиковые бусы родом из детства. Также интересной деталью стали прозрачным балетки с трендовым острым носком.

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/ Фото: instagram.com/dualipa

Напомним, что выступление Дуа Липы на "Грэмми-2021" — один из самых запоминающихся перформансов церемонии.

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стиль Дуа Липа

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